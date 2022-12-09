В Томской области 9 декабря зафиксировано 48 новых случаев заражения COVID-19

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 9 декабря, в Томской области выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 157 667 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 68 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 156 065 человек.

За последние сутки в стране выявлено 7 465 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 52 пациента скончались, 5 994 выздоровели.

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