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В Томске продлили ремонтные работы на улице Суворова до 12 декабря. Схема движения автобусов №20 и №510 по-прежнему остается измененной, сообщили журналисту "КП-Томск" в пресс-службе "Томскводоканала".

Напомним, что по информации департамента городского хозяйства администрации Томска, со 2 ноября (10.00) по 30 ноября на время проведения «Томскводоканалом» ремонта распределительных камер на участке водовода по ул. Суворова от ул. И. Черных до ул. С. Лазо изменится схема движения общественного транспорта.

В администрации города также добавили, что в связи с продлением ремонтных работ, автобусы маршрутов №20 и №510 продолжат двигаться от ул. И. Черных по измененной схеме: ул. С. Лазо – ул. Новосибирская – ул. Рабочая – ул. 1-я Рабочая – далее по маршруту. Движение общественного транспорта в направлении от Иркутского тракта к ул. С. Лазо будет осуществляться без изменений.

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