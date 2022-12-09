В поликлиники томской МСЧ №2 пришло медицинское оборудование на 110 млн рублей

Фото: Олег Укладов

В томскую МСЧ №2 пришло медицинское оборудование на 110 млн рублей. Медтехнику закупили за счет средств областного и федерального бюджетов, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

«Две современные многофункциональные установки для проведения оториноларингологических обследований – лор-комбайны – закуплены в детскую и взрослую поликлиники больницы», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что во взрослые поликлиники МСЧ №2 поступили четыре новых мобильных аппарата ультразвуковой диагностики. Также уточняется, что в оперблокбыли закуплены новые операционные столы с автоматической системой перекладывания пациента, а также эндоскопическая стойка и мобильный рентген-аппарат типа С-дуга.

Помимо этого в администрации рассказали, что в отделении анестезиологии-реанимации появились новые термостабилизирующие матрасы для поддержания температурного режима тела и противопролежневые матрасы для лежачих пациентов. Также в отделение эндоскопии поступило нова моюще-дезинфицирующая машина.