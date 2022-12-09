Новосибирец предложил жителям Томска необычную услугу

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Житель Новосибирска предлагает томичам необычную услугу. Мужчина по имени Андрей предлагает жителям Томска услуги посредника.

"Живу в Новосибирске. Знаю этот город, как свои пять пальцев. Вредных привычек не имею. Если у вас возникло дело в Новосибирске или даже в Новосибирской области , но лететь сюда у вас нету никакого желания ни времени – я к вашим услугам", - говорится в тексте объявления под названием "Свой человек в Новосибирске".

Уточняется, что посредник готов взять на себя хлопоты по отправке посылки, купить необходимую вещь, быть представителем на встрече, встретить или съездить по объявлению. Он также готов объективно оценить автомобиль, квартиру или дом в Новосибирске, заинтересовавший кого-то из томичей.

Андрей подчеркивает, что законы РФ он не нарушает, поэтому просит с неадекватными предложениями к нему не обращаться.

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