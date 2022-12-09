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НовостиОбщество9 декабря 2022 1:05

В Томске 9 декабря будет до -21 градуса и сильный ветер

В Томской области температура днем будет от -11 до -23
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Кирилл Колемасов/Елена Белоусова

Фото: Кирилл Колемасов/Елена Белоусова

В Томске в пятницу, 9 декабря, по данным томского Гидрометцентра столбик термометров днем опустится до -14...-16 °C. Ночью и днем ожидается небольшой снег, облачная погода с прояснениями.

В Томской области днем ожидается -11...-16 °C, местами до -23 °C. Также прогнозируют небольшой, в отдельных районах умеренный снег, ночью местами по югу без существенных осадков.

Ветер в области и областном центре юго-западный 4-9 м/с, в Томске местами порывы до 14 м/с, в Томской области до 15 м/с.

Томичей предупреждают о гололедице на дорогах.

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