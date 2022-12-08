В Томске к середине декабря установят светодиодных лебедей

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

К середине декабря на Белом озере в Томске появятся белые лебеди. Скульптура будет стоять посреди катка, сообщает пресс-служба мэрии.

"Специалисты установят светодиодных лебедей на Белом озере, сообщает администрация Октябрьского района Томска. Фигуры будут находиться в центре катка, огороженные небольшим барьером для предотвращения случайной поломки", - говорится в сообщении.

В администрации города напомнили, что лебеди были установлены в 2019 году в рамках конкурса «Зимний Томск». В прошлом году одна фигура пострадала от огня, но была восстановлена в кратчайшие сроки. Второй лебедь был поврежден вандалами в новогоднюю ночь, из-за этого районная администрация вынуждена была убрать фигуры на реконструкцию.

По словам главы администрации Октябрьского района Сергея Лозовского, фигура появится до середины декабря.

"Они стали символом парка на Белом озере, многие горожане волнуются, спрашивают, когда же установят полюбившиеся фигуры. К сожалению, администрации очень тяжело дается восстановление этих фигур, поэтому призываю всех граждан бережно относиться к украшениям, они могут стоять долго, если их не ломать", - сказал глава района.