Томич хотел купить дешевый элитный алкоголь и потерял 4800 рублей

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Житель Томска увидел в Интернете весьма выгодное предложение о продаже элитного алкоголя по выгодной цене, однако продавец оказался мошенником. Томич потерял почти пять тысяч рублей. Об этом сообщает МВД.

"Готовясь к предстоящим Новогодним праздникам нашел объявление в одном из каналов интернет-мессенджера о продаже элитного алкоголя по заманчиво низкой цене", - говорится в сообщении.

После обращения мужчине пришли реквизиты для оплаты "покупки". 34-летний томич, не задумываясь, перевел 4 800 рублей на указанный адрес, однако взамен не получил 12 литров алкоголя.

В отношении неизвестных лиц завели уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ "Мошенничество".

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