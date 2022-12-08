В результате ДТП под Томском пострадал двухлетний ребенок

Фото: МВД/Алёна Голева

На трасе Томск-Мариинск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмирован ребенок. Инцидент произошел под Томском 8 декабря, в четверг. Информацию об этом сообщает УМВД по Томской области.

"8 декабря 2022 года, около 13:00 часов на 2-м километре автодороге Томск-Мариинск произошло столкновение двух транспортных средств", - говорится в сообщении.

Согласно данным пресс-службы, автомобиль марки Ssang Yong Actyon выехал с полосы попутного движения на "встречку", где врезался в автомобиль УАЗ Патриот.

Уточняется, что в результате этого дорожно-транспортного происшествия под Томском пострадал ребенок двух лет, его доставили в больницу. Мальчик находился в УАЗе.

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