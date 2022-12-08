"Без 30-градусных морозов": стала известна погода в Томске на первую неделю 2023 года

Фото: Владислав Пирогов

В Томске в первую неделю 2023 года не будет 30-градусных морозов, по крайней мере днем. Синоптики обещают до -22 градусов, сообщается на сайте GISMETEO.

В начале январской недели ночью стабильно будет стоять до -23 градусов. Днем будет теплеть до -11...18 градусов. Также по городу ожидаются осадки в виде снега.

К середине недели немного похолодает. Ночью в Томске будет стоять мороз до -32 градусов, а вот днем прогнозируется -19...-22 градуса.

К концу праздничной недели в городе также будет продолжать идти снег. Ночью синоптики обещают до -21 градуса, а днем до минус 17...-19 градусов.

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