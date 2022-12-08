Студент из Томска предложил установить мемориал на площади Дзержинского

Фото: Пресс-служба ТГАСУ

В Томском государственном архитектурно-строительном университете подвели итоги I этапа Всероссийского студенческого архитектурного конкурса «Без срока давности. Минута молчания». По итогам одной из номинаций студент Никита Терещенко предложил реализовать проект по установке мемориала на площади Дзержинского в Томске.

"Проект представляет собой две стены из архитектурного бетона. Одна олицетворяет воинов Красной армии, вставших стеной на защиту Родины, другая – волну народного единства, тех, кто работал в тылу, приближая победу", - говорится в сообщении пресс-службы.

Всего в конкурсе было представлено три номинации, за победу в которых выступали четыре команды студентов архитектурного факультета. Уточняется, что 2 декабря 2022 года прошла лишь одна из частей конкурса, на которой участники получили экспертную оценку и рекомендации по улучшению и доработке проектов.

Дальше проектам предстоит пройти проверку в оргкомитете конкурса уже в Москве. Финальная часть составит выборку лучших работ со всей России, лучшие работы будут отправлены главам субъектов. У доработанных проектов появится возможность реализации в парках и скверах городов к 9 мая 2023 года.

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