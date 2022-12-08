В Томске 8 и 9 декабря местных жителей могут начать мучать магнитные бури

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Жителей Томска 8 и 9 декабря могут начать мучать мигрени из-за магнитных бурь. Врачи советуют в такие дни лучше высыпаться и исключить тяжелые физические нагрузки, сообщает издание "МК в Томске".

"8 декабря магнитные возмущения к вечеру достигнут 4 баллов. Последствия магнитной бури будут ощущаться и 9 декабря", - сообщают специалисты по метеоявлениям.

Отмечается, что в такие дни желательно пить больше воды и отказаться от острой пищи. Плюс необходимо почаще проветривать помещение, где вы находитесь. Теплый душ также лишним не будет.

Специалисты добавляют, что впереди томичей ждут еще несколько неблагоприятных дней — это 17, 18, 22-24, 26-29 декабря. Наиболее сильно магнитные бури будут атаковать планету 22, 23 и 24 декабря.

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