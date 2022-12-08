В Томске не хватает техники для уборки мусора

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В Томске САХ запросил у губернатора области Владимира Мазура средства на покупку автомобилей. Это связанно с тем, что в городе не хватает техники для уборки мусора, сообщил на комитете городского хозяйства гордумы руководитель муниципального предприятия Михаил Курилов.

"Ситуация с транспортом катастрофичная. Веду переговоры с губернатором, нужно 14 машин", - сказал Курилов.

Руководитель отметил, что семь автомобилей из тех, которые есть, находятся не на ходу, а другие работают уже по 15-20 лет. Он также добавил, что для починки машин нужны детали, которые сейчас сложно найти, а если они и есть, то цена на них высокая.

Курилов напомнил, что администрация Томской области уже выделяла в 2022 году деньги на три автомобиля. Пока что в регион доставили только одну машину.

"Это было в рамках обновления старого на новое. Одна уже в Томске, две должны вот-вот приехать", - добавил руководитель.

Также отмечается, что у САХа на данный момент нет просроченной кредиторской задолженности, однако регоператору должны около 200 млн рублей. В эту сумму входит: 160 млн рублей - долги местных жителей, а остальное – долги юридических лиц.