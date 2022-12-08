За неделю около 900 жителей Томска обратилось в пункты неотложной помощи с признаками ОРВИ или COVID-19

Фото: Мария Ленц / Анастасия Осипова

За последнюю неделю в Томске около 900 жителей города обратилось с жалобами на симптомы ОРВИ, COVID-19 или гриппа в пункты неотложной амбулаторной помощи для пациентов с инфекционными заболеваниями, сообщила пресс-служба областной администрации.

В Томске действует три таких пункта: в горбольнице №3 на проспекте Ленина, 12, в поликлинике №10 (проспект Мира, 17) и в медсанчасти №2 по улице Бела Куна, 3.

График работы пунктов неотложной помощи — ежедневно с 8 до 20 часов. В выходные по особому графику работает пункт в поликлинике №10 — с 9 до 15 часов, а также в горбольнице №3 — с 11 до 17 часов.

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