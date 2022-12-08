Житель Колпашево провел почти час в ледяной воде и был спасен полицейскими

На реке Обь в Колпашевском районе Томской области сотрудники линейного пункта полиции МВД России спасли тонущего местного жителя, сообщила пресс-служба УТ МВД России по СФО в четверг.

Сообщается, что мужчина, находясь на большом удалении от берега, выпал из резиновой лодки и не смог выбраться самостоятельно. Пока пострадавший держался за плавсредство, в дежурную часть пункта полиции поступило сообщение о происшествии.

«На место происшествия незамедлительно выехали полицейские Александр Гонцов, Николай Ефремов, Николай Терентьев и Сергей Дубровский. Николай Терентьев вместе с одним из работников речного порта на лодке подплыл к мужчине и вытащил его из воды», — цитирует сообщение пресс-службы официального представителя МВД Ирину Волк.

Доставив пострадавшего на берег, полицейские не стали ждать вызванную машину скорой помощи и увезли его в больницу на служебном автомобиле.

За профессионализм при спасении утопавшего сотрудникам транспортной объявлено поощрение, а работнику колпашевского речного порта — благодарность.

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