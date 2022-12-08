В 2022 году в Томской области из-за употребления наркотиков погибли 80 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в 2022 году зафиксировали 80 смертельных случаев приема наркотиков, в том числе 55 в Томске, стало известно на итоговой встрече антинаркотической комиссии в Томской области.

Замгубернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов поручил правоохранительным органам обратить особое внимание на правонарушения, связанные с незаконной рекламой наркотиков, и пресекать практику вовлечение молодежи в работу наркозакладчиками.

«Реклама интернет-магазинов по продаже наркотиков, размещаемая на объектах городской инфраструктуры, сайтах и в соцсетях, безусловно, способствует расширению аудитории наркопотребителей, что, конечно, негативно сказывается на наркоситуации в регионе», — отметил Толстоносов.

По итогам встречи комиссия приняла ряд решений о дальнейшей работе. В частности, планируется выявлять и конфисковывать продажу продукции с символикой наркотических средств, привлечь образовательные организации Томской области к выявлению незаконной рекламы наркотиков и отработать взаимодействие УМВД с муниципальными властями при получении сообщений от жителей о местах «закладок».

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