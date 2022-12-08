В Томске продолжают сносить незаконные постройки на улицах города

Фото: Мэрия/Макеев Иван

В Томске продолжается работа по устранению построек в городе, которые существуют без законного на то основания. Мэрия Томска сообщает об успешном снесении киоска в Ленинском районе, который был установлен без разрешительных документов по адресу проспект Ленина, 212а.

"Сотрудники районной администрации еженедельно участвуют в пеших обходах, на которых, в том числе, выявляют нарушения по незаконно установленным объектам. Также неравнодушные жители обращаются по этому вопросу в администрацию", -сообщает мэрия.

Кроме того, за 2022 год в Ленинском районе Томска специалистам удалось убрать с территории города 16 незаконно установленных гаражей, 3 торговых объектов и столько же блокираторов проезда, а также 1 шлагбаум.

За оставшиеся дни планируется устранить еще 9 незаконных гаражей и 3 торговых киоска.

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