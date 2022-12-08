МегаФон улучшил связь в атомной столице Томской области

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Оператор провел модернизацию базовых станций и запустил дополнительный 4G-слой для расширения покрытия сети в закрытом административно-территориальном образовании Северск.

В периметр инфраструктурных улучшений попали городские локации вдоль улиц Лесная, Солнечная, Кирова, а также поселок Самусь в составе ЗАТО Северск. Связь стала доступнее не только на улице, но и в подвальных помещениях, на цокольных этажах. Благодаря улучшениям жители города могут с большим комфортом пользоваться любыми цифровыми сервисами, в том числе теми, которые требуют стабильной скорости передачи данных. Например, смотреть потоковое видео в высоком разрешении, вести прямые эфиры в соцсетях, слушать музыку онлайн.

Модернизация расширила возможность звонков с использованием VoLTE. Эта технология обеспечивает мгновенное соединение и кристально чистый звук, а также позволяет не прерывать интернет-сессию во время разговора. По данным МегаФона, уже 63% разговоров жители области проводят в сетях четвертого поколения, а количество цифровых звонков с начала года выросло в 1,5 раза.

«В Северске живут “продвинутые” цифровые пользователи, число которых с каждым годом растет. Город стабильно занимает второе место по интернет-активности после столицы региона. Запуск дополнительного слоя LTE на базовых станциях позволит нашим абонентам еще продуктивнее пользоваться онлайн-ресурсами и быть на связи с близкими в любой точке города», – комментирует директор МегаФона в Томской области Марк Малахов.

С начала 2022 года трафик передачи данных в Северске увеличился на 15%. В среднем за месяц абоненты прокачивают сеть МегаФона на 11 тысяч гигабайтов и проводят в телефонных разговорах более 170 тысяч минут.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.