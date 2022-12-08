В Томске задержали 21-летнего жителя города с мешком наркотического вещества

Фото: МВД/Килькин Артем

Пресс-служба УМВД России по Томской области сообщает о задержании молодого жителя Томска, который нес с собой мешок с наркотическим веществом. В отношении него заведено уголовное дело.

"Увидев полицейских, мужчина с вещмешком стал заметно нервничать, что вызвало у инспекторов подозрение. Остановившись, сотрудники полиции попросили пешеходов предъявить документы для установления их личностей и поинтересовались, что находится в заплечной сумке", - говорится в сообщении.

Остановленный молодой мужчина с мешком занервничал и отказался показывать свои личные документы. Кроме того, он решил избежать выяснения обстоятельств и начал скрываться от полицейских, попутно выкинув мешок в снег.

Сотрудникам внутренних органов удалось задержать убегавшего. Выяснилось, что подозрительный мужчина оказался ранее судимый 21-летний житель города, которого привлекали за «Угрозу убийством» и «Кражу».

В мешке патрульные заметили вещество, растительного происхождения. Экспертиза показала, что это «марихуана» - наркотическое средство из растения рода Конопля, общей массой более 300 граммов.

В отношении мужчины завели уголовное дело по ч. 2 статьи 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ <...>"

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