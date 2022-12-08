В 2023 году томским медикам могут начислить ежемесячную надбавку 18,5 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские власти назначат дополнительные выплаты медицинским работникам первичного звена в центральных районных и районных больницах, а также врачам скорой помощи, как стало известно на встрече президента Владимира Путина с членами СПЧ в минувшую среду.

«С января следующего года я попросил правительство начать дополнительные выплаты медикам, работающим в первичном звене здравоохранения — в центральных районных больницах, в районных больницах и в системе скорой медицинской помощи — дополнительные выплаты от 4,5 до 18,5 тысячи рублей», — заявил Путин (цитата по «Российской газете»).

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова позже уточнила, что средства на доплаты возьмут из Фонда обязательного медицинского страхования, в бюджете которого на следующий год заложено 152,4 млрд рублей на доплаты медработникам.

Размер надбавок врачам в Telegram-канале сообщила депутат Госдумы от Томской области Татьяна Соломатина, зампред комитета по охране здоровья. Максимальную надбавку в 18,5 тысяч рублей получат врачи центральных районных и районных больниц, 14,5 тысяч рублей — врачи первичного звена, 11,5 тысяч рублей — врачи скорой помощи.

Медработникам среднего звена начнут доплачивать 8 тысяч рублей ежемесячно, 7 тысяч — фельдшерам и медсестрам. 6,5 тысяч рублей составит доплата среднему медперсоналу поликлиник, ФАПов и врачебных амбулаторий, 4,5 тысячи — принимающим вызовы фельдшерам скорой помощи, и 4 тысячи — младшему медицинскому персоналу.

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