В Колпашево 8 декабря крупный пожар уничтожил дом и баню

Фото: Клановец Татьяна/Кирилл Колемасов

В Томске 8 декабря, в четверг, в городе Колпашево Томской области произошел крупный пожар в результате которого сгорел жилой дом, баня и дощатые дворовые постройки. Площадь возгорания составила 84 квадратных метров. О пострадавших МЧС не сообщает.

"В плотную к жилому дому пристроена дощатая веранда 2х6 м. В 2 метрах от дома под общей крышей размерами 6х12 м.: 1) сарай дощатый размером 6х9 м. 2) баня бревенчатая 3х4 м", - говорится в сообщении.

Согласно отчету МЧС, пострадала обрешетка крыши из дерева, стены внутри и снаружи веранды - площадь повреждений составила 12 квадратных метров. Кроме того, обрешетка крыши из дерева у дворовых построек полностью обрушилась - их площадь составила 72 квадратных метра.

Специалисты называют предварительной причиной происшествия - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Отмечается также, что в тушении было задействовано 12 человек. С момента обращения до полной ликвидации прошло 44 минуты.

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