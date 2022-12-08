В Томске 8 декабря обещают -13 градусов и небольшой снег

Фото: Елена Белоусова / Кирилл Колемасов

В Томске в четверг, 8 декабря, по данным томского Гидрометцентра столбик термометров поднимется до -13...-15 °C. Выпадет небольшой снег, на небе облачно с прояснениями.

В Томской области днем ожидается -6...-11 °C, местами до -16 °C. Также возможно выпадение осадков в виде небольшого, местами умеренного снега, а также изморозь.

Ветер в области и областном центре юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Томичей предупреждают о гололедице на дорогах. Режим НМУ в Томске прекратил действие.

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