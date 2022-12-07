«Единая Россия» поблагодарила участников МГЕР и «Волонтерской Роты» за помощь Донбассу

Волонтеры – незаменимые помощники партии «Единая Россия», их деятельность направлена на поддержку жителей Донбасса, мобилизованных россиян и их семей. Фото: предоставлено ТРО ВПП «Единая Россия»

5 декабря в нашей стране отмечался День добровольца. Как сообщает сайт ER.ru, по этому случаю председатель «Единой России» Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета Андрей Турчак провели встречу с представителями «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской Роты Боевого Братства». Обсуждались насущные вопросы организаций, а также их участие в гуманитарной миссии партии.

Активисты МГЕР, в частности, рассказали о том, какими направлениями работы занимаются сейчас, поделились планами по дальнейшему развитию и представили свои идеи, которые будут способствовать налаживанию мирной жизни на Донбассе, Херсонщине и в Запорожье (например, по созданию в Мариуполе центра молодежных инициатив).

- С начала СВО через волонтерскую работу на Донбассе и освобожденных территориях прошло более 1,2 тыс. активистов; 84 активиста участвуют в СВО в качестве добровольцев или мобилизованных по призыву, - приводятся на сайте ER.ru слова председателя МГЕР Антона Демидова.

Он уточнил, что вместе с партпроектом «Женское движение «Единой России» волонтеры организовали обучение медсестер, девушки могут теперь работать в больницах Донецка и Луганска.

Дмитрий Медведев отметил: название «Молодой Гвардии Единой России» созвучно названию антифашистской молодежной организации «Молодая гвардия», действовавшей в период Великой Отечественной войны 1941-45 годов.

- Происходящие события заставили большое количество людей в нашей стране, особенно молодых, иначе взглянуть на страницы истории, - подчеркнул он.

Медведев поручил проработать с учетом специфики новых регионов предложение о переформатировании программ поддержки молодых специалистов на селе - «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель». Вопрос о льготном проезде для студентов по всем регионам, включая летний период, планируется проработать с финансовым блоком Правительства для последующего включения в народную программу «Единой России». В том числе, в части предоставления льгот студентам-волонтерам.

Дмитрий Медведев добавил: каждый активист МГЕР состоялся как гражданин Российской Федерации. «Я вас с этим поздравляю. Это высокое звание», - резюмировал он.

По словам Максима Резникова, руководителя Региональной общественной приемной «Единой России» в Томской области, Специальная военная операция радикально поменяла жизнь. «Фокус нашей работы направлен на поддержку жителей Донбасса, наших бойцов и их семей. На базе региональной общественной приемной в Томской области создан Единый центр по поддержке военнослужащих и их семей. «Единая Россия» вновь стала центром притяжения и объединения волонтеров региона, как и во время пандемии коронавируса. Наши волонтеры, а это активисты партии, молодогвардейцы, депутаты, медики, оказывают помощь и в период ЧС, которые возникают в других регионах. События последних лет нам показали, что волонтерское движение – это огромная сила. Нам нужно необходимо работать над созданием благоприятных условий для развития добровольческого движения региона», – сказал Максим Резников.