В Томске 11 декабря пройдет Открытый Кубок по тяжелой атлетике

Фото: Молодежная политика и спорт Томской области/Ахмадуллин Дмитрий

В Томске 11 декабря, в воскресенье, пройдет Открытый Кубок Томской области по тяжелой атлетике. За призовые места поборются женщины и мужчины в различных весовых категориях. Информацию об этом сообщил департамент по молодежной политике и спорта Томской области.

"[Состоится Кубок Томской области], посвященный памяти заслуженного тренера РСФСР Виктора Разина. Спортсмены будут бороться за медали в десяти весовых категориях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что перед состязаниями пройдет взвешивание. Спортсмены за час до старта потока сверят свои параметры с той весовой категорией, в которой будут участвовать.

Всего планируется три потока: первый - девушки и мужчины: 55 кг, 61 кг, 67 кг, 73 кг; второй - 81 кг, 89 кг; третий - 96 кг, 102 кг, 109 кг и более.

Открытый Кубок Томской области по тяжелой атлетике состоится в спортивном клубе «Атлет» 11 декабря на улице Никитина, 4, стр.1. Начало в 11.00.

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