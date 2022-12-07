В поселках по Богашевскому тракту под Томском не будет электричества 8 декабря

Фото: Алексей Булатов / Наталья Качановская

Жителей нескольких микрорайонов на окраинах Томска ждут плановые отключения электричества в четверг, 8 декабря, согласно графику отключений на сайте «Горсетей».

С 9.00 до 12.00 света не будет в части домов Заварзино, с 9. 00 до 17.00 — поселков Геологов и Просторный по Богашевскому тракту. В 13.00 также отключат электричество у ряда адресов в соседних Ключах и Писарево, отключение продлится до 17.00. Полный перечень адресов опубликован на сайте «Горсетей».

В Томске отключения пройдут в ряде административных зданий по улице Мичурина, а также в девятиэтажном доме на улице Карла Ильмера, 21: там света не будет с 9.30 до 15.00.

Полный список плановых отключений электроэнергии на 8 декабря:

С 9.00 до 11.00 и с 11.00 до 13.00: г. Томск ул. Мичурина уч. 99-А, уч.99/1, уч. 99/2, уч. 99/3.

С 9.00 до 12.00: Поселок Заварзино Мостовая ул, 1, 9, 13, 23-27, 23/1, 24-б, 24б, 25-а, 25а, 26-28, 27-а, 27а, 31-39, 31-а, 31/3, 31а, 32-40, 36-а, 36а, 39-а, 39/1, 39/2, 39а, 42/1, 44-46, 44/1, 55-б, 56-60, 66, 81-83, 82, 101; Заварзино пос. Заварзино 2-а, 2-г, 3, 4, 5-б, 5-в, 13-17, 27-29, 30-32, 33-37, 40-42, 41, 45-а, 46, 47-49, 51-а, 52, 52-в, 53, 58, 59-63, 62-64, 68-а, 70, 73-77, 78, 84-86, 85, 89-93, 89-а, 90-92, 96, 100, 103, 104, 107-109, 108-а, 110-112, 116-120, 119-121, 133-а; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №2 8, уч.112; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №5 15, 55, 56, 60, 82-а, 83-85, 84; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №6 5, 5-а, 6-8, 8-а, 11, 12, 18-а, 23-25, 24, 44, 52, 68, 82-а, 98-а, 102, 111-115, 123, уч.106, уч.117; Заварзино ул. Вишневая 2-4, 8-10, 8/1, 9, 11-19, 12-а, 16-18, 28, 36-38, 43, 80-б, 87; Заварзино ул. Зеркальная 1, 2, 2-в, 7, 50-б, 51-а, 52-54, 52-а, 52/2, 54/1, уч.52; Заварзино ул. Мостовая 1, 9, 23-27, 23/1, 24-б, 25-а, 26-28, 27-а, 31-39, 31-а, 31/3, 32-36, 36-а, 39-а, 39/1, 40, 42/1, 44-46, 44/1, 58-60, 81-83, 82, 97-101, 105, уч. 39/2; Заварзино ул. Облепиховая 11; Заварзино ул. Почтовый 67, 71, 72-74; Заварзино ул.Вишневая 52; Поселок Заварзино Вишневая ул 2-4, 8, 8/1, 9-19, 10, 12-а, 12а, 16-18, 28, 36-38, 43, 80-б, 80б, 87; Поселок Заварзино Зеркальная ул 1-7, 1в, 2, 2-в, 2в, 50-б, 51, 51-а, 51а, 52-54, 52-а, 52/2, 54/1, 57.

С 9.00 до 17.00: Просторный ул. Звездная 1, 1-а, 1-б; Просторный ул. Благодатная 47, 48-50, 56; Просторный ст.Геолог 163; Просторный Благодатная 65; пос. Геологов пос 161, уч.109-а, уч.162; пос. Геологов 177, 178.

С 9.30 до 15.00: г. Томск ул. Ильмера Карла 21.

С 13.00 до 17.00: Ключи ул. Центральная 1-в, 2-б, 3, 6, 7-23, 7/1, 17-а; Просторный ул. Спокойная 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 4/1, 4/2, 4/5, 4/6, 6/2; Просторный пр-кт Якорный 4; Ключи ул Современников 1-а, 1-б, 3, 5-а, 7-11, 8, 12-14, 15, уч.5, уч.10; г.Томск Причальная 11/1, 15, 18/1, 20/2; Ключи мкр Каскад 73, 74; Ключи пер Малый 1; Ключи пер. Веселый 2; Ключи пер. Лесной 1-а, 2-4, 3-5, 8; Ключи пер. Подгорный 2, 2-а; Ключи пер. Садовый 12; Ключи пер. Сосновый 2, 5, 6; Ключи пос. Ключи, 2, 38, уч.37, уч.38; Ключи ул Ключевская 7; Писарево Писарево; Ключи ул. Береговая 17, 24-26; Ключи ул. Веселая 1-3; Ключи ул. Ключевская 1-3, 1-б, 1-в, 9-25, 13/1, уч.1, уч.19-а; Ключи ул. Лесная 5/2, 7-13, 19, уч.15; Ключи ул. Новая 1-7, 2-14, 11, 12-а, 12/1, 15-25, 21/1, 25-а, уч.2-а, уч.12/2; Ключи ул. Подгорная 2-4, 3, 3-б; Ключи ул. Полевая 1-7, 2-14, 7/1, 13-15, уч.16; Ключи ул. Просторная 1-9, 15; г.Томск Мостовая 49.

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