Семьи Томской области смогут оформить единое пособие на ребенка с 1 января 2023 года

Речь идет о ежемесячной денежной выплате по рождению или воспитании детей Фото: Алёна ГОЛЕВА

С 2023 года в Томской области семьи смогут оформить единое пособие на детей и беременных. С 1 января 2023 года будет назначаться единое пособие на детей и беременных женщин, сообщает пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что это пособие объединит сразу несколько действующих выплат от рождения ребенка до 17 лет. Семья получит помощь из бюджета по единым стандартам и критериям.

"Единое пособие могут оформить малообеспеченные семьи, если у взрослых членов семьи есть доходы (стипендии, доходы от трудовой или предпринимательской деятельности, включая доходы самозанятых, пенсии) или объективные причины отсутствия дохода. Например, человек ухаживал за ребенком в возрасте до трех лет, был зарегистрирован в центре занятости в качестве безработного, проходил срочную службу или длительное лечение", - рассказала начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина.

Стоит отметить, что выплата назначается беременным и детям из малообеспеченных семей, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Размер выплаты зависит от нуждаемости семьи и будет составлять от 7 408 до 14 817 тысяч рублей.

Как объяснила начальник соцзащиты, если семье уже назначено пособие на ребенка, то после 1 января 2023 года можно будет выбрать — получать пособие по прежним правилам или перейти на единое пособие. Если семья выбирает единое пособие и проходит комплексную оценку нуждаемости, то новое пособие будет назначено, а выплата прежнего пособия прекратится. Если семья не проходит комплексную оценку, то по старым правилам получать пособие можно до достижения ребенком 3 лет. Если ребенок родился после 1 января 2023 года, то семья может оформить только единое пособие.

Также добавляется, что при оценке нуждаемости семьи будет учитываться имущество заявителей. На данную выплату могут претендовать семьи, владеющие одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи — менее 24 квадратных метров, одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена семьи — меньше 40 квадратных метров, одной дачей, одним гаражом, одним автомобилем, одним мотоциклом. Если семья многодетная, допускается наличие двух единиц авто- и мототехники. Также при определении нуждаемости учитываются нормативы земельных участков и денежных сбережений.

Чтобы получить единое пособие томичам необходимо подать дистанционно через портал госуслуг, в отделениях социального фонда и в МФЦ.