Как подарить подержанным смартфонам вторую жизнь и получить за это бонус в Томске

Подержанная техника, которую клиенты Tele2 могут сдать в салоны компании, должна быть не старше 5 лет. Сумма выкупа будет зависеть от ее состояния. Фото: предоставлено компанией Tele2.

Как сообщили представители компании – оператора мобильной связи, в розничной сети заработал сервис, в рамках которого абоненты Tele2 могут сдать смартфоны и планшеты в салонах связи, получив за них денежные средства на банковскую карту.

Уточняется: проект запущен во всех российских регионах присутствия оператора, кроме Калининграда. Согласно действующим условиям, клиент имеет возможность сдать смартфоны и планшеты, которым не более 5 лет, на базе операционных систем Android от 4.4.4 и iOS. Это более 1300 моделей разных брендов и производителей. Проект реализован по партнерской модели: устройства принимаются в розничной сети Tele2, а восстановлением смартфонов и их реализацией в сети занимается партнер оператора.

Что касается суммы, которую можно выручить за технику, бывшую в пользовании, она будет зависеть от модели, даты производства и технического состояния смартфона, добавили специалисты. Например, она будет максимальной, если на дисплее и корпусе гаджета присутствуют лишь мелкие царапины и потертости. В случаях, когда устройство требует ремонта, его корпус имеет трещины и вмятины, разбит дисплей или не работает аккумулятор, размер выкупа окажется ниже. При этом наличие коробки, дополнительных аксессуаров, чека или гарантийного талона на цену не повлияют. Подробнее об условиях выкупа техники можно узнать в сети Tele2 и на сайте партнера.