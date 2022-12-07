Жителя Томска арестовали на восемь суток за неповиновение полиции

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области / Юлия Пыхалова

Томского автомобилиста арестовали на 8 суток за неповиновение сотрудникам полиции после того, как патруль ГИБДД зафиксировал нарушение правил дорожного движения с его стороны, сообщила пресс-служба УМВД России.

По данным пресс-службы, 6 декабря водитель минивэна Toyota Lit Ace не пропустил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Сибирской в пределах видимости патруля ГИБДД. Сотрудники остановили нарушителя и несколько раз потребовали у него предъявить водительское удостоверение, но он не отреагировал.

После предупреждений об административной ответственности за невыполнение законных требований сотрудника полиции 46-летнего мужчину арестовали с применением физической силы и доставили в отдел полиции. На него составили протокол за нарушение ПДД и неповиновение полиции: за первый наложен штраф в 2500 рублей, а за второй — административный арест на 8 суток.

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