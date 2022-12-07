Владимир Мазур провел личный прием граждан в региональной общественной приемной «Единой России»

Фото: "Единая Россия"

Вопросы, с которыми жители Томска обратились к губернатору региона, в основном носили общественно-значимый характер.

Жители поселков Геолог, Аэропорт, деревни Лоскутово и садовых некоммерческих товариществ, расположенных по Богашевскому тракту (Сирень-1, Буревестник, Связист, Томь) выступили за строительство транспортной развязки на примыкании автодороги Томск–Аникино–Ярское к дороге Томск–Аэропорт. Инициативная группа обратилась к Владимиру Мазуру с просьбой помочь в разрешении ситуации, споры вокруг которой не утихают последний месяц.

«Вопросы экологии, безусловно, важны. Решение, которое принимали депутаты по границам особо охраняемых природных территорий, понятны. Но когда речь идет о людях, замерзающих на остановках в ожидании автобуса, или машинах скорой помощи, которые физически не могут объехать километровые пробки, становится очевидно, что решения должны быть пересмотрены и расширение данного участка дороги просто необходимо», – сказал Максим Константинович, представитель инициативной группы.

Фото: "Единая Россия"

Губернатор отметил, что при принятии любого решения на первом месте должны быть безопасность и комфорт людей.

«Я за развитие дорожной инфраструктуры, от которой зависит удобство жителей, завтрашний день Томска и всей области. Конечно, нужно учесть все нюансы и мнения. Но и сдерживать развитие Томска больше нельзя», – сказал секретарь реготделения Владимир Мазур.

С вопросом газификации по улице Счастливой обратилась Анастасия Игоревна, жительница поселка Зональная Станция. Все работы по подведению и установке оборудования завершены, соответствующие документы подготовлены и направлены срок, однако дата подключения дома к системе газоснабжения так и не определена.

Владимир Мазур взял вопрос под контроль и заверил, что до конца года дом Анастасии Игоревны будет подключен к газу.

Фото: "Единая Россия"

В ходе личного приема к губернатору обратился Александр Иванович, врач-хирург областной больницы скорой медицинской помощи, который дважды ездил в составе врачей-добровольцев в зону СВО. Сейчас для того, чтобы поехать в зону проведения специальной военной операции, врачи вынуждены оформлять по месту работы отпуск или отпуск без сохранения заработной платы. Александр Иванович просит проработать вопрос командировочных или сохранения заработка, так как отсутствие финансирования в указанный период сдерживает многих врачей от поездок.

Владимир Мазур поблагодарил хирурга за его подвижнический труд и поручил подчиненным рассмотреть варианты компенсации расходов, связанные с работой врачей в Донбассе.