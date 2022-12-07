Потребительские кредиты сибирского банка признаны одними из лучших в стране

Фото: Банк «Левобережный»

Рейтинг составили аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру». Они учитывали ставку, срок, возможность онлайн-оформления кредита, условия досрочного погашения, надежность и значимость банков на рынке. С помощью калькулятора сервиса «Выберу.ру» были рассчитаны 20 наиболее выгодных для заемщиков вариантов.

Кредит «На любые цели» Банка «Левобережный» позволяет получить до 1,5 млн рублей под 4,9% годовых. Деньги выдаются на разные цели без ограничений, в том числе на рефинансирование кредитов других банков. Срок – от 6 месяцев до 7 лет. Возможно досрочное погашение.

Ставка составит 4,9% годовых, если вы подадите заявку на кредит в мобильном приложении BL-Online, подпишете документы безбумажным способом и подключите финансовую защиту. Рассчитать ежемесячный платеж можно на сайте Банка «Левобережный», просто введите нужную вам сумму и выберите срок.

При подаче заявки другими способами и подключении финансовой защиты ставка – 5,5% годовых. Просто оставьте заявку на сайте, по телефону 8-800-3333-555 или в офисах банка в Томской области:

г. Томск, Совпартшкольный пер., 13 и Иркутский тракт, 26

г. Асино, ул. Советская, 30.

Советуем поторопиться, акция продлится до 18 декабря.

Фото: Банк «Левобережный»

Сумма кредита «На любые цели» – от 5 тыс. до 1,5 млн руб., срок – 6, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 мес. Ставка 4,9% годовых действует при подаче заявки в BL-Online (6+), оформлении кредита по технологии «Безбумажный офис» и страховании жизни и здоровья. При подаче заявки иными способами и страховании ставка – 5,5% годовых. Ставка без страхования – от 17,5% до 25,5% годовых, определяется индивидуально.

Акция действует с 28.10.2022 по 18.12.2022. Подробнее на nskbl.ru. Банк «Левобережный» оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредита в одностороннем порядке путем размещения информации на сайте.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

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