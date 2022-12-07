Томичи раскрыли тайные способы быстрого засыпания ночью

Каждый поделился своей техникой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В стране 7 декабря 2022 года отмечают День любителей поспать. Журналист "АиФ-Томск" поговорил с местными жителями на тему того, какими техниками они пользуются для быстрой подготовки ко сну.

«Особенно мне нравится техника физиологической релаксации Митчел, я очень быстро после нее засыпаю. Могу сказать, что с тех пор как я научилась расслаблять тело, я стала лучше высыпаться, и мне стали меньше сниться кошмары», - поделилась томичка.

Залог быстрого засыпания томичи отмечают в расслаблении организма. Иногда кажется, что тело расслаблено, хотя некоторые части тела находятся в напряжении. Из-за этого сон может долгое время не приходить.

«Нужно лечь в привычно удобную позу и расслабить абсолютно все тело, начиная с мимики. Часто кажется, что расслабился и можно отдыхать, но напряжение все равно присутствует. Я расслабляю уголки губ, глаза, затем плечи и кисти рук, так как у меня это самые зажатые части тела», - рассказала девушка.

Еще одним лайфхаком поделилась другая томичка, которая расслабляется и быстро засыпает под музыку.

«Очень быстро засыпаю, когда включаю музыку, но где-то слышала, что это вредно. Но я никаких негативных моментов не заметила», - отметила Евгения.

Один из томичей назвал нетипичный для современного темпа жизни способ "успокоить" организм и заснуть. Согласно его методике, мужчина находит расслабление в воде и литературе.

«Я иду в душ, а потом ложусь и читаю книгу. Потом через какое-то время начинаю засыпать, прекрасно работает каждый раз», - рассказал свой секрет томич.

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