Пригородные поезда в Томской области с 11 декабря изменят график движения

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Пресс-служба обладминистрации сообщает, что с 1 декабря, воскресенья, изменится график курсирования пригородных поездов по Томской области. Интервал составит от от 1 до 6 минут.

"№ 6087 сообщением Томск-2 – Тайга: отправление в 17.45 (на 5 минут раньше), прибытие в 20.10 (на 6 минут раньше); № 6088 Тайга Томск-2: отправление в 14.21 (без изменений), прибытие в 16.41 (на 2 минуты раньше); № 6082 Тайга Томск-2: отправление в 4.47 (без изменений), прибытие в 7.08 (на 1 минуту раньше); № 6084 Тайга Томск-1: отправление в 6.11 (без изменений), прибытие в 8.17 (позже на 3 минуты); № 6096 Тайга Томск-1: отправление в 20.56 (на 1 минуту позже), прибытие в 22.56 (на 2 минуты раньше); № 6095 Томск-1 – Тайга: отправление в 23.30 (без изменений), прибытие в 1.28 (на 2 минуты позже). Время везде указано местное", - обладминистрация приводит новое расписание.

Отмечается, что объем курсирующих поездов сохранен в полном объеме. Зимой ездит три пары, летом - четыре. Изменения коснутся только направления Томск-Тайга.

Томичей просят соблюдать внесенные изменения и заранее рассчитывать свой путь.

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