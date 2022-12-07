«Транснефть - Западная Сибирь» обновляет производственные объекты

Фото: «Транснефть - Западная Сибирь»

Ведущее нефтетранспортное предприятие завершило проект 2022 года по модернизации наливной насосной на линейной производственно-диспетчерской (ЛПДС) «Омск». Работы выполнены в рамках программы технического перевооружения и реконструкции объектов предприятия на 2022 год.

Наливная насосная входит в состав действующей ЛПДС «Омск» - головной станции в системе магистральных нефтепродуктопроводов АО «Транснефть - Западная Сибирь». Ее функция - выполнение внутрипарковых технологических операций по транспортировке нефтепродуктов между резервуарами внутри ЛПДС с максимальной производительностью 220 м куб в час.

В ходе реализации проекта заменены технологические трубопроводы наливной насосной, а также проведен монтаж новой запорной арматуры. Осуществлена модернизация систем вентиляции и отопления наливной насосной, смонтированы краны для проведения погрузо-разгрузочных работ.

Фото: «Транснефть - Западная Сибирь»

Всего было заменено 4 участка внутриплощадочных трубопроводов общей протяженностью почти 120 метров. Для обеспечения требований промышленной и экологической безопасности при замене запорной арматуры были использованы шиберные задвижки отечественного производства. Задвижки характеризуются высоким уровнем герметичности, простотой обслуживания, износостойкостью и устойчивостью к внешнему воздействию.

Новая запорная арматура установлена взамен выработавших нормативный срок клиновых задвижек с ручным приводом и оснащена электроприводами. Электропривод позволяет оператору дистанционно управлять ею с автоматизированного рабочего места, при необходимости в режиме телеуправления открывать или закрывать задвижки.

Техперевооружение наливной насосной является одним из важных этапов модернизации нефтепродуктоперекачивающей инфраструктуры станции. Ее цель - поддержание надежной эксплуатации основного и вспомогательного оборудования ЛПДС, резервуарного парка, сооружений, технологических и инженерных коммуникаций.

Отметим, что «"Транснефть - Западная Сибирь» обеспечивает транспортировку нефти по шести регионам России: Тюменской, Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областям и Красноярскому краю - на нефтеперерабатывающие заводы Сибири, Дальнего Востока и для поставки на экспорт. Предприятие эксплуатирует более 5,6 тыс. км магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.