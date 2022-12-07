Трамвай и «скорая» столкнулись на пересечении улицы Советской и проспекта Фрунзе в Томске

Фото: Анна Ковалева «МК в Томске» / Николай Оберемченко

В Томске в среду на пересечении улицы Советской и проспекта Фрунзе трамвай столкнулся с автомобилем скорой помощи.

ДТП произошло около 10.14. Движение трамвайных маршрутов №1 и №2 было прервано, но вскоре возобновилось, сообщили «КП-Томск» в Центре организации и контроля пассажироперевозок.

«Движение восстановлено в 11.21», — уточнили корреспонденту в диспетчерской Центра, добавив, что пострадавших в ДТП нет.

Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки на 12 часов дня, затруднения движения на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Советской оцениваются на 4 балла. Общая дорожная обстановка в городе — на 3 балла.

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