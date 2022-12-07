Житель Томска напал на бабушку с гаечным ключом

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В Томске местный житель напал на пенсионерку с гаечным ключом. Мужчина пытался похитить у пенсионерки сумку, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"В Томске сотрудниками патрульно-постовой службы задержан мужчина, напавший с гаечным ключом на пенсионерку", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что к ним обратилась томичка, которая рассказала, что во дворе дома по улице Колхозной неизвестный избил пенсионерку и попытался похитить принадлежащую ей сумку.

Спустя время сотрудники полиции задержали мужчину, который подходил под описание. Правонарушителем оказался 58-летний ранее неоднократно судимый житель областного центра.

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