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НовостиОбщество7 декабря 2022 4:21

Житель Томска напал на бабушку с гаечным ключом

Мужчина пытался похитить у пенсионерки сумку
Ксения Высотина
Фото: СибФМ

Фото: СибФМ

В Томске местный житель напал на пенсионерку с гаечным ключом. Мужчина пытался похитить у пенсионерки сумку, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"В Томске сотрудниками патрульно-постовой службы задержан мужчина, напавший с гаечным ключом на пенсионерку", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что к ним обратилась томичка, которая рассказала, что во дворе дома по улице Колхозной неизвестный избил пенсионерку и попытался похитить принадлежащую ей сумку.

Спустя время сотрудники полиции задержали мужчину, который подходил под описание. Правонарушителем оказался 58-летний ранее неоднократно судимый житель областного центра.

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