Суд в Томске рассмотрит дело о покушении на изнасилование в Ботаническом саду ТГУ

Фото: СУ СК РФ по Томской области / Ксения Высотина

Жителя Томска будут судить за попытку изнасилования женщины в Сибирском ботаническом саду ТГУ, совершенную 22 октября этого года. По итогам расследования материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

Дело 42-летнего томича расследовали по ч.3 ст.30, ч.1 ст.131 УК РФ (покушение на изнасилование).

«По версии следствия, обвиняемый, находясь в вечернее время в состоянии алкогольного опьянения, <...> напал на проходившую мимо женщину с целью её изнасилования, повалил потерпевшую на землю, однако довести свой преступный умысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, так как его действия были пресечены сотрудниками полиции», — говорится в сообщении СК.

До суда обвиняемого продолжат содержать под стражей.

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