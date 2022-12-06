В Томске 10 декабря пройдет правовой диктант для жителей города

Фото: Оберемченко Николай

Пресс-служба обладминистрации сообщает, что с 7 декабря, среды, в Томске стартует правовой диктант для жителей города. В нем могут принять участие все желающие томичи от 14 лет.

"VI Всероссийский правовой (юридический) диктант проходит до 12 декабря в онлайн-режиме, он рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет. Принять участие в тестировании можно на сайте юрдиктант.рф", - говорится в сообщении.

Примечательно, что в 2022 году правовой диктант будет проводиться на нескольких языках - русском, португальском, китайском и английском. "Изюминкой" и отличительной чертой сессии в этом году станет видеовопросы от юристов, государственных и общественных деятелей.

По итогам диктанта у томичей будет доступ к ошибкам своего теста и персональный сертификат с результатами.

Читайте также: В Томске 10 декабря пройдет фестиваль по зимнему плаванию для детей и взрослых

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.