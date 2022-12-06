Томич из «Транснефть - Западная Сибирь» показал высокие знания про охрану труда

Фото: АО «Транснефть - Западная Сибирь»

Сотрудник Томского филиала АО «Транснефть - Западная Сибирь» Иван Владимиров занял третье место в Сибирском федеральном округе по итогам Всероссийской олимпиады по охране труда.

В конкурсных соревнованиях он показал высокий профессионализм, глубокие теоретические знания и умение применять их в практических ситуациях. Несколько этапов тестирования включали широкий перечень вопросов по безопасности труда, охраны жизни и здоровья работников.

Кстати, его коллега из Омска - специалист по охране труда Сергей Думаков - занял четвертое место. В 2019 году он также был победителем профессиональной олимпиады.

«Предприятие создает все условия для постоянного повышения уровня квалификации работников в сфере охраны труда, производственной культуры и промышленной безопасности. Для обучения широко применяются современные автоматизированные программы, комплексы и интерактивные тренажеры», - отметил заместитель главного инженера - начальник управления безопасности труда и производственного контроля АО «Транснефть - Западная Сибирь» Сергей Березняк.

Знания и компетенции специалистов по охране труда АО «Транснефть - Западная Сибирь» востребованы и в профессиональном сообществе. Представители предприятия являются постоянными участниками Клуба специалистов по охране труда, организатором которого выступает Министерство труда и социального развития Омской области. Его участники обсуждают актуальные вопросы трудового законодательства, обмениваются наработками в сфере охраны труда.

Справочно:

Престижный отраслевой конкурс - Всероссийская олимпиада по охране труда - проводится с 2019 года при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ и Федеральной службы по труду и занятости. Его цель - выявление высокопрофессиональных специалистов по охране труда и повышение престижа профессии.