В Томске несколько многоэтажных домов на Каштаке отключат от электричества 7 декабря

Фото: Наталья Качановская / Алексей Булатов

В Томске несколько многоэтажных домов в микрорайоне Каштак-1 планируют отключить от электроэнергии 7 декабря. Отключения связаны с плановыми работами «Горсетей».

С 9.30 до 12.00 света не будет в домах с 15-го по 23-й, 15/1 и 23-а. В списке к отключению также содержится адрес школы №14.

Также в среду энергетики отключат свет в нескольких десятках домов по улицам Каспийская и Черноморская и в пригородах, включая Заварзино и деревню Кисловка.

Полный список плановых отключений электроэнергии на 7 декабря:

С 9.00 до 12.00: ул. Березовая 2/4; Заварзино ул. Мостовая 4, 9, 12-18, 16-а, 17, 21, 21-д, 24/1, 24/2; Заварзино ул. Еловая 3, 4; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №8 31, 80, 117-121, 120-б, 122-126, 122/1, 123-а, 127-131, 129-а, 129-б, 130, 132-а, 135, 141, 144-а, 144-в, 145-а, 146-156, 149, 149-а, 152-а, 153-а, 153-б, 153-в, 153/1, 155, 159-165, 160-166, 163-г, 164-а, 308, 308-в, 311-в, 311-в стр.1, 312, 318; ул. Мостовая 21.

С 9.00 до 13.00: ул. Каспийская 68-98, 71-97; ул. Черноморская 55-89, 62-а, 64-72, 66/1, 78.

С 9.00 до 17.00: Кисловка ул. Малиновая 10-16, 20; Кисловка ул. Центральная 12, уч.150-б; Кисловка ул. Солнечная 1; Кисловка ул. Лесная горка 7, уч.1, уч.21, уч.27, уч.28; Кисловка ул. Геодезическая 2, 155, уч.1, уч.9; Кисловка ул. Весенняя 2-4, уч.11; Кисловка ул Летняя уч.5, уч.6, уч.9; Кисловка пер. Малиновый, 2, 6; Кисловка Кисловка уч.2, уч.3, уч.6, уч.11, уч.13, уч.14, уч.15, уч.17, уч.18, уч.68-а, уч.71, уч.149

С 9.30 до 12.00: ул. Ильмера Карла 11, 15-23, 15/1, 23-а.

С 13.00 до 16.00: СНТ ""Мемориал"" 4, 5 (+6), 13, 27, 32, 41, 45, 59, 69, 82, 107, 126, 135, 138(+150), 152, 153, 159, 162-164, 163, 173, 195, 196-198, 210(+200); СТ ""Летний"" уч.26; СТ ""Мемориал"" 111, уч.70, уч.77, уч.89, уч.103, уч.112, уч.124, уч.151, уч.170, уч.174, уч.175, уч.176, уч.186, уч.187, уч.197, уч.234, уч.236, уч.238; Малая Михайловка СТ ""Надежда"" уч.30, уч.42, уч.43, уч.48.

С 13.00 до 17.00: Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №6 5, 5-а, 6-8, 8-а, 11, 12, 18-а, 23-25, 24, 44, 52, 68, 82-а, 98-а, 102, 111-115, 123, уч.106, уч.117; Поселок Заварзино Мостовая ул, 1, 9, 13, 23-27, 23/1, 24-б, 24б, 25-а, 25а, 26-28, 27-а, 27а, 31-39, 31-а, 31/3, 31а, 32-40, 36-а, 36а, 39-а, 39/1, 39/2, 39а, 42/1, 44-46, 44/1, 55-б, 56-60, 66, 81-83, 82, 101; Поселок Заварзино Зеркальная ул 1-7, 1в, 2, 2-в, 2в, 50-б, 51, 51-а, 51а, 52-54, 52-а, 52/2, 54/1, 57; Поселок Заварзино Вишневая ул 2-4, 8, 8/1, 9-19, 10, 12-а, 12а, 16-18, 28, 36-38, 43, 80-б, 80б, 87; Заварзино ул. Почтовый 67, 71, 72-74; Заварзино ул. Облепиховая 11; Заварзино ул. Мостовая 1, 9, 23-27, 23/1, 24-б, 25-а, 26-28, 27-а, 31-39, 31-а, 31/3, 32-36, 36-а, 39-а, 39/1, 40, 42/1, 44-46, 44/1, 58-60, 81-83, 82, 97-101, 105, уч. 39/2; Заварзино ул. Зеркальная 1, 2, 2-в, 7, 50-б, 51-а, 52-54, 52-а, 52/2, 54/1, уч.52; Заварзино ул. Вишневая 2-4, 8-10, 8/1, 9, 11-19, 12-а, 16-18, 28, 36-38, 43, 80-б, 87; Кисловка ул. Центральная 12, уч.150-б; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №5 15, 55, 56, 60, 82-а, 83-85, 84; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №2 8, уч.112; Заварзино пос. Заварзино 2-а, 2-г, 3, 4, 5-б, 5-в, 13-17, 27-29, 30-32, 33-37, 40-42, 41, 45-а, 46, 47-49, 51-а, 52, 52-в, 53, 58, 59-63, 62-64, 68-а, 70, 73-77, 78, 84-86, 85, 89-93, 89-а, 90-92, 96, 100, 103, 104, 107-109, 108-а, 110-112, 116-120, 119-121, 133-а; Кисловка Кисловка уч.2, уч.3, уч.6, уч.11, уч.13, уч.14, уч.15, уч.17, уч.18, уч.68-а, уч.71, уч.149; Кисловка пер. Малиновый, 2, 6; Кисловка ул Летняя уч.5, уч.6, уч.9; Кисловка ул. Весенняя 2-4, уч.11; Кисловка ул. Геодезическая 2, 155, уч.1, уч.9; Кисловка ул. Лесная горка 7, уч.1, уч.21, уч.27, уч.28; Кисловка ул. Малиновая 10-16, 20; Кисловка ул. Солнечная 1.

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