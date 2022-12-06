Губернатор Мазур призвал властей районов Томской области улучшить ситуацию с уличным освещением

Губернатор Томской области Владимир Мазур в своем телеграм-канале 6 декабря, во вторник, рассказал о просьбах жителей региона решить проблему с недостаточным освещением улиц в темное время суток. Глава региона призвал властей решить этот вопрос, уделив ему должное внимание.

"Получаю ваши жалобы на плохое уличное освещение в городах и сёлах. Для нашей необъятной области это проблема. В основном пишут о проблеме жители окраин Томска, Стрежевого, Томского и Колпашевского районов", - сказал губернатор.

Владимир Мазур собрал на совещании глав муниципалитетов, отметив, что в каких-то районах Томской области о проблеме не задумывались, а в каких-то уже есть положительный опыт внедрения энергосберегающих ярких ламп.

Губернатор добавил, что ситуацию исправят, так как светлые улицы - это комфорт и безопасность жителей региона.

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