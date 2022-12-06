В Томске 10 декабря пройдет фестиваль по зимнему плаванию для детей и взрослых

Фото: Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области сообщает, что в Томске 10 декабря, в субботу, пройдет фестиваль по зимнему плаванию для детей от шести лет и для взрослых. Журналист "КП-Томск" получил комментарий о предстоящем мероприятии.

"В Томске состоится VII областной фестиваль по зимнему плаванию. Состязания пройдут на озере Боярском в субботу, 10 декабря. За звания сильнейших будут бороться пловцы из Томской, Кемеровской, Новосибирской, Рязанской областей, а также из Алтайского края", - сообщает департамент по молодежной политике.

Участники мероприятия будут проплывать дистанции на 25, 50, 200, 400, 800 метров брасом и вольным стилем. Дополнительно будут организованы командные эстафеты на 25 метров. Отмечается, что для победителей и призеров мероприятия предназначены медали.

"К участию допускаются дети от 6 лет и старше, взрослые (без ограничений). Для участников будут организованы раздевалки (женские и мужские с печками), две бани. Для судей и СМИ будут палатки с печками", - ответили журналисту "КП-Томск" в департаменте.

Открытие соревнований пройдет 10 декабря, в воскресенье, в 11.30. Подведение итогов и награждение пройдет вечером в 17.00, на 18.00 запланирован отъезд участников и экскурсия по Томску.

Возрастное ограничение мероприятия 6+

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