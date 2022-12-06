Объявленного в федеральный розыск мужчину задержали в Октябрьском районе Томска

Мужчина вызвал подозрение своим поведением. Фото: Маковеева Светлана/Килькин Артём

Пресс-служба УМВД России по Томской области сообщает о задержании мужчины, который был объявлен в федеральный розыск Сочи. В отношении мужчины заведено уголовное дело о растрате.

"В ходе патрулирования Октябрьского района города Томска рядом с домом на улице Ново-Ачинской, сотрудники патрульно-постовой службы остановили мужчину с подозрительным поведением", - говорится в сообщении.

В ходе досмотра и установления личности, было установлено, что мужчина оказался 29-летним жителем Томска, объявленным в курортном городе в федеральный розыск оп ч.1 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата".

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для установления обстоятельств.

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