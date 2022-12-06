Житель Северска украл у мастера по ремонту рабочий инструмент

Фото: Томская полиция/Килькин Артем

Пресс-служба УМВД России по Томской жизни сообщает о заведении уголовного дела в отношении жителя Северска, который украл ремонтное оборудование у одного из мастеров.

"В полицию Северска с сообщением о краже имущества позвонил местный житель, который занимался ремонтными работами в административном здании по ул.Лесной. <...> мужчина рассказал, что после завершения ремонта оставил инструменты в одном из кабинетов, а когда вернулся обратно, обнаружил их пропажу", - говорится в сообщении.

После принятия заявления, томские полицейские приступили к расследованию преступления. Записи с камер видеонаблюдения показали, что имущество забрал мужчина, который зашел в кабинет центра занятости. Согласно данным полиции, материальный ущерб составил 19 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 38-летний житель Томской области, проживающий в городе Северск Томской области. В отношении мужчины завели уголовное дело по 2 статьи 158 УК РФ "Кража".

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