Томичка рассказала секретный способ, как понимать мышление маньяков

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Жительница Томска Анжела имеет необычное хобби - она интересуется тем, как мыслят маньяки. Разобраться с вопросом ей помогает документальная литература, основанная на реальных событиях. С девушкой поговорил журналист «АиФ-Томск» и выяснил, как возникло такое желание. Также увлечение прокомментировала томский психолог Анна Болгова.

«Меня не интересовали сами маньяки, а скорее образ их мыслей. Сначала я посмотрела сериал «Охотник за разумом», мне понравилась работа отдела поведенческого анализа ФБР, захотелось узнать больше об изучении психики маньяков. Мне показалось это интересным, я хотела узнать мотивы таких людей», - рассказывает Анжела.

Томичка рассказывает, что простые книги по теме разобраться в вопросе, как мыслят маньяки, не помогли. Авторы писали много "воды" и без конкретики. Следующим шагом девушка выбрала чтение специализированной литературы - документальных книг.

«Сейчас у меня около 23 книг по этой теме, некоторые книги я продала. Оставляю у себя только те, что мне нравятся, а так их было гораздо больше», - поделилась девушка.

Кроме того, углубленное изучение вопроса повлияло на поведение Анжелы. Героиня не скрывает, что теперь ей стало сложнее выходить на прогулку в вечернее время. Знание о том, как работает сознание маньяка, рисует в голове девушки мрачные картины.

«Я теперь знаю, как маньяки ведут себя с жертвой, это помогает быть осторожнее с людьми. Я стала лучше понимать людей. Но, честно сказать, раньше я не боялась по ночам и вечерам гулять, а теперь стала опасаться, ведь именно в сумерки и ночью чаще всего происходят преступления», - отмечает девушка.

Психолог же Анна Болгова отметила, что увлечение остросюжетными поворотами - это не всегда психологическое отклонение. Человек таким образом может компенсировать дефицит впечатлений в реальной жизни.

«Мы любим рисковые моменты. Кто-то увлекается экстремальным спортом, смотрит ужастики или читает книги про маньяков, это дает переживание. Есть опасность, она вполне реальна, она рядом с нами и у нас есть ощущение, что мы ее избежали», - отмечает Болгова.

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