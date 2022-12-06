Томичам на заметку: прожиточный минимум в России вырастет в 2023 году до 14 375 рублей

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об установлении новой величины прожиточного минимума на 2023 год, которая составит 14 375 рублей. Текст закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон приостанавливает действие обычной процедуры расчета прожиточного минимума и определяет, что прожиточный минимум устанавливается федеральным законом о бюджете на соответствующий плановый период.

Теперь прожиточный минимум будут рассчитывать на основе прогнозируемой границы бедности. В 2023 году она составит 14 375 рублей.

Отметим, что в субъектах Федерации существует региональный прожиточный минимум, величина которого может отличаться от всероссийского. Он используется при расчете многих пособий и иных социальных выплат.

Власти Томской области пока не выпустили постановление о региональном прожиточном минимуме в 2023 году, до 31 декабря он составляет 14 004 рубля на душу населения, 15 265 рублей для трудоспособного населения, 14 817 рублей для детей и 12 044 рубля для пенсионеров.

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