Власти назвали перечень улиц, которые в Томске украсят к Новому году

Фото: Владислав Пирогов Фото: Предоставлено рекламодателем

Заммэра Томска по социальной политике Константин Чубенко, выступая перед депутатами городской Думы во вторник, перечислил улицы города, которые будут украшены новогодней иллюминацией к праздникам.

Напомним, в Томске в этом году не будет массовых новогодних гуляний, но город все же украсят к празднику.

По словам Чубенко, в Томске к Новому году новогоднюю иллюминацию оборудуют на следующих улицах: проспект Ленина, проспект Мира, проспект Кирова, улица Смирнова, проспект Комсомольский, улица Дальне-Ключевская, Иркутский тракт, улица 79-й Гвардейской Дивизии, Пушкинская развязка, Московский тракт, улицы Богдана Хмельницкого, Мокрушина, 1-я Рабочая, Рабочая, проспект Фрунзе, Губернаторский квартал, улица Социалистическая и Шегарский тракт.

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