В Томске дети мобилизованных смогут бесплатно покататься на лыжах и коньках

Фото: Скриншот с трансляции собрания Думы Томска

В Томске во вторник, 6 декабря, началось заседание собрания Думы Томска. В ходе повестки был сделан ряд заявлений, в том числе в отношении возможностей для семей мобилизованных жителей Томской области. Константин Чубенко, заместитель Мэра Города Томска по социальной политике сообщил, что для детей, чьи родители находятся в зоне СВО, будет предоставлен свободный вход на лыжные базы, катки и ледовые городки

"Принято решение и со всеми согласовано, в том числе и с коммерческими хозяйствующими субъектами, которые будут осуществлять услуги проката, на всех лыжных базах, ледовых городках, катках дети из семей мобилизованных, участников специальной военной операции будут бесплатно обслуживаться без ограничений", - заявил Константин Чубенко.

Ранее "КП-Томск" сообщала, что семьи мобилизованных жителей Томской области назвали самую необходимую нематериальную помощь, которая им требуется.

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