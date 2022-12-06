Многие томички откажутся от платьев и каблуков на Новый год

Фото: Алёна Голева/Веленгурин Владимир

До Нового года осталось 25 дней. Уже сейчас многие жители Томска знают, что наденут на главную праздничную ночь 2022 года. Журналист «МК в Томске» поговорил с местными жителями и выяснил, какую одежду они наденут 31 декабря.

«Какое платье, какие колготки и туфли. Я люблю каблуки, но не ночью же! Мы с друзьями договорились, что устроим что-то вроде пижамной вечеринки – много мишуры, мандаринов, запах елки и все мы в футболках и штанах, чтобы было уютно и удобно», - поделилась новогодними мыслями молодая женщина.

Кто-то до сих пор продолжает ломать голову над конкурсами и предстоящими костюмами .

«Мы с женой уже много лет встречаем Новый год в одной и той же компании. Договорились еще осенью – обязательно придумываем костюмы и конкурсы. Декабрь наступил как-то незаметно, мы еще ничего не придумали, теперь ломаем головы», - рассказал горожанин.

Также горожанки отметили, что в Новый год хочется войти не только с красивой внешностью, но и с удобством. Поэтому многие представительницы женского пола отдают предпочтение оверсайз костюмам и обуви без каблуков.

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