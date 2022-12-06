Бюджет Томска на 2023 год запланирован с дефицитом в 798 млн рублей

Фото: Владислав Пирогов / Ксения Высотина

Депутаты городской думы Томска утвердили поправки в бюджет муниципалитета на 2023 и 2024 год, а также окончательный вариант бюджета 2022 года. Вопрос обсудили на очередном собрании парламентариев 6 декабря.

Согласно проекту решения, опубликованному на сайте Думы, в 2023 году доходы городского бюджета планируются на уровне 18 млрд 540 млн рублей, расходы — 19 млрд 338 млн рублей. Таким образом, в городском бюджете запланирован дефицит в 798 млн рублей.

Бюджет на 2024 год на настоящий момент запланирован в доходной части в сумме 16 млрд 716 млн рублей, в расходной — 17 млрд 542 млн рублей. Дефицит бюджета составит 826 млн рублей.

Окончательный бюджет города на 2022 год утвержден в расходной части в сумме 23 млрд 729 млн рублей, в доходной — 22 млрд 403 млн рублей. Дефицит бюджета — 1 млрд 326 млн рублей.

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