В Томскую область на развитие экономики и социальной сферы направили 71 млрд инвестиций

Данные предоставлены за 9 месяцев 2022 года Фото: Алёна ГОЛЕВА

За девять месяцев 2022 года на развитие экономики и социальной сферы Томской области было направлено 71 миллиард инвестиций. Информацию об этом сообщает Томскстат.

«На развитие экономики и социальной сферы Томской области за 9 месяцев 2022 года по предварительным данным направлено 71,0 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах составило 83,4% к уровню 3 квартала 2021 года», - говорится в сообщении.

Согласно данным, добыча полезных ископаемых по-прежнему счяитается одной из привлекательных для инвестирования. В эту отрасль было направлено 15,5 миллиардов рублей (28,3%). Затем по уровню привлекательности оценивают добычу нефти и природного газа, а также обрабатывающие производства, отрасли получили по 11,7 миллиардов рублей.

Томскстат отмечает, что за период с января по сентябрь 2021 года объем инвестиций сократился почти на 17% - 16,6%.

Читайте также: Житель Томска выставил монету с браком на продажу за 1 миллиард рублей