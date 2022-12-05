Следственный комитет Томской области проводит проверку по факту исчезновения двух девочек

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СК по Томской области проводит проверку по факту исчезновения двух девочек. Следователи подключились к поиску несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ведомтсва.

"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Томской области проводится проверка по факту безвестного исчезновения двух малолетних девочек в городе Томске", - говорится в сообщении.

Следователи рассказали, что 5 декабря в дневное время 7-летняя Шутова Ксения и 11-летняя Зоирова Айша, проживающие в Кировском районе Томска, ушли из дома и по настоящее время их местонахождение неизвестно. Уточняется, что родители девочек обратились в правоохранительные органы с заявлениями о пропаже детей.

Напомним приметы детей:

Ксения - рост 136 см, нормального телосложения, волосы темно-русые длинные, глаза карие. Была одета в серо-зеленый пуховик, светло-синие джинсы, серебристые сапоги и желтую шапку.

Айша - рост 133 см, худощавого телосложения, волосы темные-русые, глаза серо-голубые. Была одета в светло-зеленую куртку, черные штаны, черные ботинки и красную шапку.

На данный момент несовершеннолетних ищет более 160 добровольцев, полиция, волонтеры и следователи.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавших, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.

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